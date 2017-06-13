Южноуральская трагедия: у челябинского роддома требуют три миллиона рублей за перепутанных детей

Жительница Челябинска, 30 лет воспитывавшая чужую дочь, пытается отсудить у врачей солидную компенсацию.

Как уже сообщало РИА «Новый День», история произошла в 1987 году, когда в роддоме областного центра в одно время родились две девочки с похожими фамилиями.

Когда на следующий день после родов одной из матерей принесли ребенка на кормление, пациентка отказалась признавать в ней родную дочь. По словам женщины, вместо русой девочки перед ней лежал смуглый ребенок с темными волосами.

Женщина заявила врачам, что они допустили ошибку и потребовала вернуть ей кровного малыша, но те стали переубеждать пациентку в обратом, в итоге дошло до того, что роженицу обозвали скандалисткой и пригрозили отправить в психиатрическую больницу. Челябинке ничего не оставалось, как забрать на воспитание девочку, родившуюся в чужой семье. В то время как ее дочь увезли жить в башкирскую деревню в 50 километрах от Челябинска.

Спустя много лет челябинка, не оставляя надежды восстановить справедливость, разыскала в соцсетях настоящую дочь и предложила ей пройти ДНК-тест. По итогам экспертизы родство подтвердилось на 99,9 %. Как выяснилось, ее биологической дочери пришлось нелегко: появление девочки славянской внешности в башкирской семье вызвало кривотолки в деревне. У ребенка заболели уши, но родители не отвезли ее вовремя к квалифицированному врачу, в результате она частично потеряла слух. Когда девочке исполнилось 13 лет, ее отец попал в тюрьму за убийство. Говорили, что он убил того, кого считал настоящим отцом ребенка. Вскоре умерла от алкоголизма мать. Девочку вместе с братом и сестренкой поместили в приют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящий момент женщина, обнаружившая подмену детей в роддоме, через суд пытается добиться от медиков компенсации морального ущерба в размере 3 миллионов рублей.

Также, по мнению заявительницы, за допущенную ошибку врачи должны компенсировать моральные страдания и ее дочери, воспитанной в неблагополучной семье и по недосмотру взрослых ставшей инвалидом по слуху. Кроме того, жительница областного центра в ходе судебных разбирательств намерена поднять вопрос о выделении ее ребенку квартиры. При выходе из детдома девочка не получила причитающегося ей по закону жилья. В настоящий момент она вынуждена ютиться с тремя детьми в полуразрушенном доме.

Челябинск, Юлия Димова

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