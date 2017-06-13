Дорожная волокита: в Челябинске троллейбусы по Комсомольскому проспекту не будут ходить до конца недели

Челябинские чиновники в третий раз переносят сроки завершения дорожных работ на Комсомольском проспекте.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП «ЧелябГЭТ», в связи с укладкой дорожного полотна на участке магистрали от улицы Чайковского до Свердловского проспекта продлевается период закрытия движения троллейбусов. Возобновить движение общественного транспорта в полном объеме по расписанию планируется в следующий понедельник,19 июня.

Напомним, ранее в мэрии Челябинска заявляли, что движение общественного транспорта по Комсомольскому проспекту будет закрыто до 12 июня, чуть позже срок завершения ремонта оттянули до вечера 13 июня. В конце прошлой недели возобновить троллейбусное движение пообещали уже к утру 14 июня. Сегодня стало известно об очередном переносе.

Как уже сообщало РИА «Новый День», на время ремонтных работ троллейбусы №12 («Улицы Молдавская – АМЗ») и №15 («Улица Молдавская – ЧМК») курсировать не будут. А троллейбус №14 будет следовать по маршруту ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ЦПКиО – проспект Ленина – улица Энгельса – улица Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК.

Челябинск, Юлия Димова

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