Сезонный бизнес: в Южноуральске врач-кардиолог торговала «негодными» диагнозами

В Челябинской области врач-кардиолог за взятки освобождала парней от призыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении сотрудницы медучреждения Южноуральска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки».

По версии следствия, собирать деньги с военнообязанных пациентов медик больницы начала еще за месяц до начала текущей призывной кампании. В итоге за оформление диагнозов с целью признания парней негодными к службе женщина получила не менее 100 тысяч рублей.

Следователи не исключают, что такой вид заработка практиковали также коллеги задержанной.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.

Между тем, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает газета «Вся округа». Расследование коррупционного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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