Мафиозные разборки? На шлаковых отвалах Златоуста задержаны три человека

В Златоусте заблокировали работу спецтехники на шлаковых отвалах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, конфликт представителей двух коммерческих предприятий произошел 12 июня.

Несколько человек, представляющих организацию по переработке шлаковых отвалов, перегородили дорогу водителям спецтехники другой компании, занимающейся очисткой береговой линии реки Ай по распоряжению Росприроднадзора.

На место происшествия вызвали наряд полиции, однако напавшие на спецтехнику молодые люди отказались выполнять требования сотрудников МВД. В результате трех местных жителей доставили в участок для дальнейших разбирательств.

Там на задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению представителей власти.

Отметим, ранее златоустовское предприятие, более 20 лет занимающееся переработкой шлаковых отвалов, уже неоднократно оказывалось в центре скандалов из-за дележки земли.

Последний крупный конфликт произошел в мае 2016 года. Тогда шлакопереработчики заявили о рейдерском захвате предприятия со стороны фирм-однодневок. По данным компании, ранним утром несколько десятков мужчин с битами и огнестрелами в руках ворвались на площадку предприятия, потребовав освободить от отходов металлургического производства два участка площадью 16 и 9 гектаров. Свое требование захватчики объяснили заключенным с Росимуществом договором аренды. В ходе разборок на место прибыли полицейские. Нескольких человек доставили в участок для дачи показаний, однако вскоре отпустили. Впоследствии руководитель предприятия обратился с Арбитражный суд Челябинской области, пытаясь признать договор недействительным, но дело обернулось не в его пользу.

Челябинск, Юлия Димова

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