Большую часть новых кредитов южноуральцы тратят на погашение старых

Челябинская область вошла в пятерку регионов с высоким уровнем рефинансирования кредитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таковы результаты исследования банковских займов, проведенных на основе открытых данных более 45 миллионов российских заемщиков.

По информации аналитиков Объединенного кредитного бюро, по итогам I квартала 2017 года 54% кредитов жители России тратят не по прямому назначению, а на обслуживание уже имеющихся долгов.

В региональном разрезе самые высокие показатели по стране имеет республика Алтай – 66%, за ней располагается Кемеровская область – 64%, следом Хакасия – 63% и Томская область – 61%. Пятерку лидеров замыкает Челябинская область: доля новых кредитов с целью погашения старых среди южноуральских заемщиков достигла 59%. Отметим, по сравнению с прошлым годом количество займов с целью рефинансирования в регионе увеличилось на 5%.

Банковские кредиты наличными при уже имеющихся чаще брали жители Приволжского федерального округа – 24%, на втором месте Центральный округ с показателем 21% от общего числа займов, на третьем Сибирский федеральный округ – 19%.

Реже всего рассчитываются с долгами путем оформления новых кредитов жители Северного Кавказа. К примеру, в Ингушетии лишь 30% полученных у банков денег заемщики тратят на оплату старых кредитов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.06.17

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