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Большую часть новых кредитов южноуральцы тратят на погашение старых

Большую часть новых кредитов южноуральцы тратят на погашение старых

Челябинская область вошла в пятерку регионов с высоким уровнем рефинансирования кредитов.

Как передает корреспондент РИА , таковы результаты исследования банковских займов, проведенных на основе открытых данных более 45 миллионов российских заемщиков.

По информации аналитиков Объединенного кредитного бюро, по итогам I квартала 2017 года 54% кредитов жители России тратят не по прямому назначению, а на обслуживание уже имеющихся долгов.

В региональном разрезе самые высокие показатели по стране имеет республика Алтай – 66%, за ней располагается Кемеровская область – 64%, следом Хакасия – 63% и Томская область – 61%. Пятерку лидеров замыкает Челябинская область: доля новых кредитов с целью погашения старых среди южноуральских заемщиков достигла 59%. Отметим, по сравнению с прошлым годом количество займов с целью рефинансирования в регионе увеличилось на 5%.

Банковские кредиты наличными при уже имеющихся чаще брали жители Приволжского федерального округа – 24%, на втором месте Центральный округ с показателем 21% от общего числа займов, на третьем Сибирский федеральный округ – 19%.

Реже всего рассчитываются с долгами путем оформления новых кредитов жители Северного Кавказа. К примеру, в Ингушетии лишь 30% полученных у банков денег заемщики тратят на оплату старых кредитов.

Челябинск, Юлия Димова

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