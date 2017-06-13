Один географ и тысячи математиков: стали известны первые итоги ЕГЭ в Челябинской области

Южноуральские выпускники узнали результаты ЕГЭ по географии, информатике и базовой математике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального министерства образования, из 162 южноуральцев, в текущем году писавших географию в рамках основного периода, высший балл получил лишь один выпускник – школьник из Миасса. Напомним, в прошлом году стобалльников по географии в регионе не зафиксировано.

По информатике и ИКТ максимальное количество баллов набрали 9 выпускников из 1,5 тысяч участников. По сравнению с итогам ЕГЭ-2016 данный показатель сократился на 10%. Впрочем, цифра еще может измениться, если, к примеру, в этом году найдется знаток информатики в резервные дни.

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Что касается математики базового уровня, то ее написали более 11 тысяч южноуральских выпускников. По итогам экзамена оценку «отлично» получили 5 тысяч 611 участников ЕГЭ. В прошлом году аналогичные результаты были лишь у 5 тысяч 14 человек, в том числе сдавших математику досрочно и в резервный период.

Отметим, для сдачи базовой математики выпускнику достаточно правильно решить 7 из 20 задач, чтобы получить «тройку». «Пятерка» ставится за 17 правильно решенных заданий.

Челябинск, Юлия Димова

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