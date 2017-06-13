Вторник, 13 июня 2017, 19:17 мск

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На Южном Урале выпускника выгнали с ЕГЭ по иностранному языку

На Южном Урале выпускника выгнали с ЕГЭ по иностранному языку

В России продолжается основной этап итоговой аттестации выпускников школ.

Как передает корреспондент РИА , сегодня более 2,4 тысячи южноуральских школьников написали ЕГЭ по биологии, еще свыше тысячи южноуральцев сдали иностранный язык (письменную часть).

По данным регионального минобра, экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев.

На ЕГЭ по иностранному предмету челябинский школьник попался со шпаргалкой. Участника ЕГЭ без права пересдачи удалили из пункта проведения экзамена.

Челябинск, Юлия Димова

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