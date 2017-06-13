На Южном Урале выпускника выгнали с ЕГЭ по иностранному языку

В России продолжается основной этап итоговой аттестации выпускников школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня более 2,4 тысячи южноуральских школьников написали ЕГЭ по биологии, еще свыше тысячи южноуральцев сдали иностранный язык (письменную часть).

По данным регионального минобра, экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев.

На ЕГЭ по иностранному предмету челябинский школьник попался со шпаргалкой. Участника ЕГЭ без права пересдачи удалили из пункта проведения экзамена.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.06.17

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