Челябинскому коллектору, расстрелявшему должника, добавили срок

Челябинский областной суд ужесточил приговор коллектору, напавшему на клиента.

Как уже сообщало РИА «Новый День», преступление произошло осенью 2015 года. Сотрудник службы экономической безопасности ООО МФО «Домашние деньги» пытался заставить задолжавшего челябинца выплатить проценты по кредиту. Общий долг перед кредиторами составил 6,8 тысячи рублей. Коллектор неоднократно

звонил ему и угрожал по телефону, а в один из дней явился к должнику домой с травматическим пистолетом.

После очередного неприятного разговора с хозяином жилища злоумышленник выстрелил ему в плечо, причинив тяжелую травму. Кроме того, перед тем, как скрыться, стрелок несколько раз пальнул по окнам, разбив два стекла.

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Советский районный суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения с выплатой пострадавшему 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. С решением суда не согласился прокурор, обжаловав постановление в вышестоящую инстанцию. Гособвинитель настаивал на ужесточении наказания до 2,5 лет. В свою очередь, защита обвиняемого просила суд пересмотреть приговор, назначив подсудимому условный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, обвиняемый просил не лишать его свободы, уже провел несколько месяцев в СИЗО и хочет видеть ребенка, который скоро пойдет в школу.

Выслушав мнения сторон, суд частично удовлетворил требования прокурора. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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