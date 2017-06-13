КСП Челябинска вскрыла мутные схемы и необъяснимые покупки в деятельности «Челябавтотранса»: первая «уголовка» уже есть

Аудиторы вскрыли миллионные убытки «Челябавтотранса», вызванные мутными схемами и необъяснимыми покупками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная палата представила депутатам Челябинской городской Думы отчет по итогам проверки деятельности МУП «Челябавтотранс» в 2015-2017 годах.

Вряд ли можно говорить, что результаты аудита удивили парламентариев. Тем более что в отчете не раз упоминались компании, подконтрольные руководителю рабочей группы по проблемам муниципального транспорта, депутату Думы Станиславу Новичихину. Однако цифры ущерба, нанесенного предприятию, колоссальны.

Кстати, по одному из эпизодов времени уже возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Напомним, уголовное дело было возбуждено в феврале 2017 года в отношении неустановленных лиц.

Как говорили тогда в экспертном сообществе, дело касается покупки перевозчиком 19 микроавтобусов марок «Форд» и «Фиат» у кампании «Мегаавто». Претензии к этой покупке были и у Челябинского УФАС. Антимонопольщики с удивлением отметили, что у компании, ранее не занимавшейся торговлей подвижным составом, вдруг в течение едва ли не нескольких дней появились микроавтобусы нужных марок и комплектации. При этом, как отмечается в отчете КСП, при заявленном пробеге приобретаемого микроавтобуса в 90 тысяч километров реальный пробег машин колебался от 389 тысяч километров до 786 тысяч километров.

В итоге на сегодня из 19 приобретенных автомобилей на линии работают всего 2, а 8 микроавтобусов вышли из строя в первый же год. Пока следователи оценивают ущерб от этой сделки в 1 миллион рублей (в отчете КСП фигурирует куда более существенная сумма – 3,8 миллиона рублей).

Вспоминается и ситуация с покупкой восьми подержанных «гармошек» у Магнитогорска в 2015 году. Тогда челябинцы, близкие в МУП ЧАТ, сообщали, что автобусы пригнали в Челябинск в середине июля, хотя формально аукцион должен был закончиться лишь 24 июля. К тому же сразу выяснилось, что 6 из 8 машин выработали свой ресурс еще в начале года, им требовался ремонт. Так как с финансированием ремонтных работ уже тогда дела обстояли далеко не благополучно, на линию автобусы вышли лишь через год – летом 2016 года.

Проверка КСП также подтвердила крайнюю нехватку подвижного состава. Так, по данным аудиторов, из 285 машин в настоящее время эксплуатируется 166. Причем на линии работают лишь 80 автобусов, в то время как по договору на обслуживание 35 городских маршрутов «Челябавтотранс» должен был обеспечить их подвижным составом в 244 машины в день. Сопоставив эту цифру с «желаемым» количеством на линии в 100 штук, к которой стремятся, по словам мэра Челябинска Евгения Тефтелева, городские власти, можно придти к выводу, что в грядущих торгах муниципальное ООО «Служба организации движения», заменившее МУП «Челябавтотранс», собирается претендовать лишь на две пятых всего перечня некогда обслуживаемых муниципалами маршрутов. Остальные, видимо, уже решено отдать на откуп частникам.

Странной проверяющим из КСП показалась и история с приобретением 10 автобусов марки «Скания». Первое, что привело аудиторов в недоумение: почему первоначальные договор о покупке машин за 60 миллионов рублей был расторгнут и заключен другой – на сумму в 80 миллионов рублей. Кроме того, они задались вопросом: зачем нужно было брать автобусы в лизинг, если аванса в 30 миллионов хватило на приобретение по полной стоимости 5 машин, что избавило бы предприятие от необходимости уплаты процентов. Тем более что сейчас на линии работают именно 5 автобусов «Скания». Еще четыре ремонтируют, а одна и вовсе сгорела.

Озадачило ревизоров и оснащение системами GPS/Глонасс автобусов, которые годами не выходили на линию. На это было потрачено 1,5 миллиона рублей.

Всего же контрольно-счетная палата города нашла в деятельности МУП «Челябавтотранс» порядка 30 нарушений, сумма ущерба и неэффективного использования средств оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

Напомним, в конце 2016 года началась процедура банкротства муниципального перевозчика. В ожидании аукциона муниципальные городские маршруты обслуживает учрежденное структурами администрации Челябинска ООО «Служба организации движения».

Между тем, как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство начало доследственную проверку по факту невыплаты уже бывшим сотрудникам МУП ЧАТ заработной платы в размере более 20 миллионов рублей. Проверка начата после многочисленных публикаций в СМИ.

Напомним, начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов обещал транспортникам, что долги будут им перечислены до конца минувшей недели. Однако в пятницу, 9 июня, деньги челябинцам так и не выплатили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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