На Южном Урале двое детей утонули в пруду

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели двух мальчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, тела двух школьников 8 лет обнаружили минувшей ночью в Поликарповском пруду в Миассе.

При осмотре погибших следов насильственной смерти не зафиксировано.

По предварительным данным, накануне днем дети отправились на прогулку из дома, расположенного неподалеку от водоема.

Спустя некоторое время обеспокоенная мать одного из мальчиков позвонила сыну на сотовый, однако он не ответил. Чуть позже с телефона мальчика родителям позвонила неизвестная женщина. Горожанка сообщила, что нашла детскую одежду и мобильный на берегу пруда.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины гибели детей, проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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