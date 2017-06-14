Виновник смертельной аварии в центре Челябинска уходил от полиции

Виновник смертельного ДТП в центре Челябинска пытался скрыться от полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отношении молодого челябинца, врезавшегося в дорожную технику в центре Челябинска, возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля.

Напомним, авария произошла на улице Доватора 11 июня на участке, где проводились ремонтные работы. 22-летний челябинец на полной скорости врезался в стоявшие на дороге грузовик и экскаватор, сбив при этом дорожного рабочего, стоявшего между машинами. От полученных травм мужчинам скончался на месте.

Задержавшие молодого человека полицейские установили, что в момент ДТП он был пьян. Позднее выяснилось, что ранее судимый челябинец уходил от полицейской погони. «11 июня около 4 часов утра местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Ленинском районе, на улице Барбюса совершил хищение автомобиля ВАЗ-21102, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД. – В ходе проводимых мероприятий инспекторами ДПС данный автомобиль и водитель были обнаружены».

Однако на требование сотрудников ГИБДД об остановке южноуралец ответил попыткой скрыться. Но далеко уехать не смог, врезавшись в дорожную технику.

По ходатайству следователя судом Ленинского района города Челябинска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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