Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла, поссорившись бойфрендом

Участницу популярного телешоу Илону Новоселову обнаружили мертвой под окнами многоэтажки в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 13 июня в съемной квартире на шоссе Энтузиастов, где последнее время жила ведунья.

По предварительным данным, звезда телеканала ТНТ получила смертельные травмы в результате падения с 6 этажа. При осмотре погибшей видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщает «Национальная Служба Новостей».

По одной из версий, незадолго до гибели финалистка «Битвы экстрасенсов» серьезно повздорила со своим приятелем. В пылу ссоры тот пригрозил бросить ясновидящую и возвратиться в Челябинск, откуда он родом. Ведунья пыталась переубедить бойфренда, однако тот стоял на своем.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ее трагической гибели.

Напомним, ранее Илона Новоселова уже попадала в криминальную хронику. Весной 2013 года финалистку «Битвы экстрасенсов» вместе с подругой-транссексуалом похитили и требовали выкуп в размере 7,5 млн рублей. Заложниц спрятали в квартире в Сергиевом Посаде и выпустили лишь после того, как мать ведуньи передала преступникам эту сумму. Ранее Илона была мужчиной – незадолго до ЧП в 2013 году она сменила пол.

Челябинск, Юлия Димова

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