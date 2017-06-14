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Челябинца насмерть забили молотком

Челябинца насмерть забили молотком

В Челябинске расследуют зверское убийство местного жителя.

Как сообщили РИА в следственном отделе Тракторозаводского района, преступление произошло днем 13 июня в двухэтажном доме на перекрестке улиц Салютная и Горького.

Окровавленный труп мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в одной из квартир. По факту убийства возбудили уголовное дело.

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По данным СК, горожанин скончался в результате черепно-мозговой травмы. Однако сообщать подробности происшествия, как и отвечать на вопрос, задержан ли убийца, правоохранители отказываются.

По некоторым данным, к гибели челябинца причастен его 19-летний пасынок. Известно, что, мужчину до смерти забили молотком – нападавший скрылся.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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