Южноуралец устроил пальбу на улице

В Верхнем Уфалее пьяный южноуралец открыл стрельбу на улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня в Верхнем Уфалее в районе улиц Бажова, 8 Марта и Хохрякова.

По одной из версий, мужчина поссорился с женой и схватился за карабин «Сайга-410». Он выбежал на улицу и начал стрелять куда попало. Прибывшие на место полицейские обезвредили дебошира.

В момент задержания житель Верхнего Уфалея был пьян. Установлено, что разрешение на оружие у южноуральца есть.

В настоящее время в отделении дознания возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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