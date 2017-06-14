Южноуральцам скормили более 4 тонн мяса, зараженного птичьим гриппом

В Челябинской области выявили очередной случай заражения мяса птичьим гриппом. Почти всю инфицированную индейку раскупили.

Как уже сообщало РИА «Новый День», в середине мая опасную продукцию крупнейшего производителя из Ростовской области обнаружили на складе в Миассе. На Южный Урал свыше четырех тонн полуфабрикатов доставили со складов республики Татарстан по ветеринарным сопроводительным документам. Два образца филе индейки были направлены на экспертизу. Анализ показал, что в мясе содержится генетический материал вируса птичьего гриппа А подтипа Н5. Зараженную продукцию уничтожили, складские помещения продезинфицировали и опечатали.

Как выяснилось, поставщик снабжал зараженным мясом птицы еще в 8 регионов России – Кировскую, Московскую, Воронежскую области, Удмуртию, Татарию и Башкирию, в Краснодарский и Приморский край.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», узнав о вспышке птичьего гриппа на площадке донского предприятия, в начале июня челябинский бизнесмен добровольно сдал на экспертизу полуфабрикаты, купленные у той же компании в декабре прошлого года. В ходе исследования установлено, что 4 тысячи 893 килограмма «фарша индюшиного особого» заражено птичьим гриппом того же типа.

По решению оперативного штаба 13 июня более полутоны переработанного мяса, содержащего генетический материал, сожгли на специализированном предприятии в Увельском районе. По данным регионального управления Россельхознадзора, остальную продукцию коммерсант успел реализовать. Сколько человек и в каких в районах Челябинской области отведали зараженную индейку, руководитель южноуральского Россельхознадзора Сергей Наумов сообщить затруднился, отметив, что по данным Роспотребнадзора, в настоящий момент случаев заболевания птичьим гриппом среди южноуральцев не зафиксировано.

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Его коллега, директор Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории Виктор Тихонов, добавил, что в настоящее время территориальные инспекторы проверяют торговые точки, скупившие у бизнесмена зараженные полуфабрикаты. Конкретно перечислять продавцов инфицированной индюшатины чиновник не стал, лишь заявив, что это не касается федеральных торговых сетей, жестко контролирующих поставщиков и доставляемую в магазины продукцию.

Добавим, у человека, подхватившего вирус птичьего гриппа, с момента заражения до первых клинических проявлений проходит в среднем 2-4 дня. Характерными симптомами является высокая температура, сухой кашель, боли в горле, мышцах, мигрени. Во многих случаях наблюдаются диарея, тошнота и рвота. Нередки случаи, когда заражение птичьим гриппом осложняется вирусной пневмонией, острой легочной недостаточностью и ведет к летальному исходу.

Челябинск, Юлия Димова

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