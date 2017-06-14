Трех южноуральцев обвинили в похищении приятеля

Трем жителям Карабаша предъявили обвинение в похищении человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, южноуральцам предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

По данным следствия, 4 июня 2017 года трое жителей Карабаша, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры избили своего знакомого. После, связав его, перевезли на легковом автомобиле в одну из квартир города, где заперли в погребе и длительное время удерживали.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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