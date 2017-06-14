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Челябинск

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История продолжается: число врачей, торговавших «негодными» диагнозами, растет

История продолжается: число врачей, торговавших «негодными» диагнозами, растет

В Челябинской области история с подкупом врачей, освобождающих призывников от армии, получила продолжение.

Как уже сообщало РИА , в начале июня в получении взяток от военнообязанных пациентов уличили врача одного из медучреждений Южного Урала.

По версии следствия, собирать деньги с молодых пациентов медик начала еще за месяц до начала текущей призывной кампании, с марта текущего года. В итоге за оформление диагнозов с целью признания парней негодными к службе женщина получила не менее 100 тысяч рублей. В аналогичных преступлениях следователи заподозрили и коллег задержанной.

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Сегодня пресс-служба регионального следственного управления СК России выступила с официальным заявлением о выявленных фактах коррупции в лечебных учреждениях Южного Урала.

Правоохранители уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении уже трех врачей больниц Южноуральска и Еткульского района. В общей сложности, медикам инкриминируется четыре эпизода получения взяток в размере 100 тысяч рублей каждая от родственников призывников.

По данным СК, врачи за деньги вносили в медицинские карты призывников ложные сведения о состоянии здоровья, в том числе о наличии у них серьезных заболеваний.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Добавим, в больнице Южноуральска прокомментировать поведение своих сотрудников, уличенных в коррупционных преступлениях не смогли, ссылаясь на то, что следователи не сообщили руководству учреждения, о ком именно идет речь.

Челябинск, Юлия Димова

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