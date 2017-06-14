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В Челябинске детсадовца пригвоздило к забору

В Челябинске детсадовца пригвоздило к забору

В Челябинске ребенок напоролся на дворовое ограждение.

Как сообщили РИА в Челябинской городской службе спасения, накануне по линии «службы 03» поступил звонок о том, что во дворе дома №160 по улице Братьев Кашириных четырехлетний мальчик поранил руку сеткой-рабицей и не может сдвинуться с места: проволока насквозь проткнула палец малыша.

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Прибывшие на место спасатели с помощью инструмента освободили ребенка. Пострадавшего экстренно доставили в травмпункт, где оказали неотложную помощь.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.06.17

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