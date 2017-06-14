Под окнами челябинской мэрии закроют движение троллейбусов

В центре Челябинска из-за ремонта сетей закроют движение электротранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации, первый этап реконструкции тепломагистрали на участке сети от дома №36 по улице Тимирязева до въезда к дому №2 на площади Революции стартует 15 июня.

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Проезд автотранспорта по оживленной улице возобновится лишь 6 июля. Между тем, ограничения для троллейбусов на данном участке дороги будут действовать вплоть до 20 августа.

На время ремонта маршрут троллейбусов №5 «АМЗ – Ж/д вокзал» в прямом и обратном направлении проследует по проспекту Ленина.

Челябинск, Юлия Димова

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