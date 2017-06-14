Челябинцы получили полсотни лет за разбои и убийство

Жители Челябинска, грабившие своих знакомых, отправятся за решетку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, три челябинца признаны виновными в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище. Кроме того, одного из них суд также признал виновным в убийстве, сопряженном с разбоем.

Суд установил, что в ночь на 9 августа 2015 года в Челябинске три подвыпивших южноуральца решили ограбить своего знакомого. Придя к тому домой, они обманом зашли в квартиру, где принялись избивать мужчину, требуя деньги и другое ценное имущество. Кроме того, один из них три раза ударил хозяина квартиры ножом. Затем подельники обыскали квартиру и, прихватив найденные 1тысячу 600 рублей, скрылись.

Через несколько недель, во время очередного пьяного застолья, челябинцы решили повторить «опыт». Вооружившись ножом, они явились в гараж к другому своему знакомому, где начали его избивать. Мужчина, опасаясь дальнейших избиение, передал им ключи от своей квартиры, сообщив, где находятся деньги. Двое из грабителей отправились обыскивать жилище. Ничего не обнаружив, они вернулись в гараж, где продолжили избивать приятеля. После чего их соучастник перерезал ему горло.

Во время судебного процесса подсудимые вину в совершении преступлений признали частично. Они рассказали, что в первом случае потерпевший сам впустил их в квартиру, где у них возник конфликт из-за личной неприязни, так как мужчина, якобы, торговал наркотиками. Никакого имущества они у него не требовали, а после того как избили, предлагали вызвать медицинскую помощь. Челябинец, обвинявшийся в убийстве, также вину признал частично, заявив, что расправился со знакомым из ревности. Кроме того, его приятели не признали вину и в совершении второго разбойного нападения.

Однако объяснения грабителей суд не удовлетворили. В итоге двое из совершавших разбойные нападения были приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы, со штрафом каждому по 150 тысяч рублей. Челябинец, расправившийся с хозяином гаража, приговорен к 22 годам лишения свободы. Первые 5 лет из них он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима. Его приятели сразу отправятся в колонию особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.06.17

Под окнами челябинской мэрии закроют движение троллейбусов. / В Челябинске детсадовца пригвоздило к забору. / История продолжается: число врачей, торговавших «негодными» диагнозами, растет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»