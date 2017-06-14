Свалка и Коркинский разрез дают пятую часть всех вредных выбросов в Челябинске и окрестностях

20% выбросов вредных веществ в Челябинске и округе приходится на городскую свалку и Коркинский разрез. Об этом заявил руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по расчетам специалистов, на долю промышленников приходится порядка 45% вредных выбросов, рассказал чиновник федерального ведомства. Еще 35% дает транспорт, количество которого растет год от года. Оставшиеся 20% можно отнести на отложенный экологический ущерб, в эту категорию входят выбросы, порождаемые Челябинской свалкой и Коркинским угольным разрезом.

Виталий Курятников уверен, что с течением времени качество воздуха в Челябинске улучшится. Этому будет способствовать рекультивация городской свалки. Кроме того, чиновник напомнил об инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по развитию электротранспорта в крупных городах региона – Челябинске и Магнитогорске.

Руководитель областного управления Росприроднадзора отнесся к инициативе одобрительно. Мэр Челябинска Евгений Тефтелев, наверняка, тоже. Вот только представления о реализации губернаторского предложения у челябинского градоначальника весьма своеобразны. Напомним, уже после того, как глава региона выступил с этой инициативой, г-н Тефтелев рассказал, что мэрия намерена до конца года приобрести 20 автобусов. И целых 15 трамваев – в ближайшие 3-4 года. Про троллейбусы – и вовсе молчок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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