ГУ МВД упрекнуло активистов «Стоп-ГОКа» в «препятствовании законной деятельности арендаторов»

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области выступила с комментарием по поводу столкновений противников и охранников Томинского ГОКа на участке потенциального строительства комбината.

Как уже сообщал «Новый День», противостояние АО «Томинский ГОК» и противников строительства предприятия обострились 10 июня после попытки установки на участке близ деревни Томино строительного забора. В тот же день активисты движения «Стоп-ГОК» выехали на место с целью помешать началу работ.

Первые два дня «дежурства» прошли тихо. А 12 июня вышедшим на антикоррупционный митинг в Челябинске общественникам жители Сосновского района сообщили, что почти все дороги, ведущие к участку Томинского ГОКа перекопаны, а та, что осталась – заблокирована сотрудниками охранного предприятия, а также молодыми и не очень людьми в спортивной одежде.

Активисты бросились к месту конфликта, часть из них прорвалась к полю, где разбила лагерь, часть – осталась на импровизированном «блок-посту», созданном сотрудниками охранного предприятия. При этом бывшие здесь же представители полиции в ситуацию не вмешивались, а на вопросы, почему им нельзя проехать на участок, заявляли, что они проезд не запрещают. Вечером 12 июня начались первые стычки между противниками ГОКа и охранниками. В одной из них мужчины в экипировке порвали палатку и избили участника лагеря (позднее ему поставили диагноз «ушиб грудной клетки»). На следующий вечер, 13 июня, охранники вновь напали на активистов «Стоп-ГОКа»: пострадали женщина и мужчина.

Сегодня ГУ МВД по Челябинской области выступило со следующим заявлением:

«В связи с имеющимися на территории Сосновского района конфликтными ситуациями, связанными с имущественными спорами, а также наличием фактов препятствования законной деятельности арендаторов земельных участков, в том числе коммерческих организаций, в ОМВД России по Сосновскому району проводятся процессуальные проверки.

ГУ МВД России по Челябинской области информирует о недопустимости проявления противоправных действий, в том числе связанных с нарушением общественного порядка, и напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за данные деяния предусмотрена административная либо уголовная ответственность».

Заявление порождает больше вопросов, чем дает ответов. Так, если имеют место некие «имущественные споры», то о какой «законной деятельности арендаторов» можно говорить? Если же активисты-экологи, действительно, препятствовали «законной деятельности», почему полиция не вмешалась и не выдворила «смутьянов» с частной территории?

Наконец, ни слова в заявлении не сказано о нападениях на активистов сотрудниками охранного предприятия. Означает ли это, что предостережение о «недопустимости противоправных действий» адресовано только противникам строительства Томинского ГОКа, а охранники могут безнаказанно продолжать избивать активистов?

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.06.17

Свалка и Коркинский разрез дают пятую часть всех вредных выбросов в Челябинске и окрестностях. / Челябинцы получили полсотни лет за разбои и убийство. / Под окнами челябинской мэрии закроют движение троллейбусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»