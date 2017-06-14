Девочка в колготках, бабушка – фантом: в челябинском дворе бросили ребенка

В Челябинске маленькую девочку оставили без присмотра на улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, сообщение о брошенном ребенке в Ленинском районе поступило сегодня днем. Звонившие рассказали, что девочке на вид года три, малышка разгуливает по двору в одних колготках, а на вопрос, где ее родители, отвечает, что мама спит.

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Полицейские выехали на улицу Аптечную, однако никого возле дома не встретили. Узнав где живет семья девочки, сотрудники МВД наведались к ним в квартиру. Стражей порядка встретила бабушка. Женщина пояснила, что все это время гуляла с внучкой на улице, однако буквально на несколько минут отлучилась, забежав в квартиру. Именно в этот момент, по заверениям челябинки, ребенка и нашли прохожие. В полиции добавили, что семья благополучная, на учете в органах соцзащиты не состоит.

Добавим, на вопрос РИА «Новый День», почему ребенок разгуливал в одних колготках, в УМВД предположили, что девочку вывели на прогулку в таком виде из-за жары.

Челябинск, Юлия Димова

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