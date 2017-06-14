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Семь челябинцев получили 100 баллов по профильной математике

Семь челябинцев получили 100 баллов по профильной математике

Семь выпускников челябинских школ сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов.

Как сообщили РИА в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, стали известны результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня. В отличие от ЕГЭ по базовой математике, работы выпускников оцениваются по 100-балльной системе, и этот результат может быть представлены при поступлении в вузы.

«Экзамен по математике профильного уровня сдавали более 8,5 тысяч выпускников. 100 баллов получили 7 участников. Все они выпускники школ Челябинска», – отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

С результатами ЕГЭ по математике профильного уровня выпускники могут ознакомиться в образовательных организациях и на официальном портале ЕГЭ. В случае несогласия с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в свою образовательную организацию или непосредственно в конфликтную комиссию Челябинской области 16 и 19 июня.

Заседания конфликтной комиссии Челябинской области по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами по математике профильного уровня будут проводиться 21 и 22 июня с 10:00 до 16:00 в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (Челябинск, ул. Комсомольская, 20-«а»).

Рассмотрение апелляции может проводиться в присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей), им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребенком (паспорт и свидетельство о рождении ребенка), напоминают в региональном минобре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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