Семь челябинцев получили 100 баллов по профильной математике

Семь выпускников челябинских школ сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, стали известны результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня. В отличие от ЕГЭ по базовой математике, работы выпускников оцениваются по 100-балльной системе, и этот результат может быть представлены при поступлении в вузы.

«Экзамен по математике профильного уровня сдавали более 8,5 тысяч выпускников. 100 баллов получили 7 участников. Все они выпускники школ Челябинска», – отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

С результатами ЕГЭ по математике профильного уровня выпускники могут ознакомиться в образовательных организациях и на официальном портале ЕГЭ. В случае несогласия с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в свою образовательную организацию или непосредственно в конфликтную комиссию Челябинской области 16 и 19 июня.

Заседания конфликтной комиссии Челябинской области по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами по математике профильного уровня будут проводиться 21 и 22 июня с 10:00 до 16:00 в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (Челябинск, ул. Комсомольская, 20-«а»).

Рассмотрение апелляции может проводиться в присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей), им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребенком (паспорт и свидетельство о рождении ребенка), напоминают в региональном минобре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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