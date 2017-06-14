Адвокаты Юревича обжалуют решения судов

Защитники экс-губернатора Челябинской области настаивают на изменении ему меры пресечения и снятии ареста с имущества.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 24 мая Свердловский областной суд заочно арестовал Михаила Юревича по делу о взятках. Однако по факту заключить опального экс-губернатора под стражу сроком на два месяца следователи смогут лишь после пересечения им российской границы либо с момента экстрадиции. По официальным данным, в настоящий момент «арестант» находится на лечении в Лондоне.

Кроме того, на прошлой неделе Центральный районный суд Челябинска по ходатайству СК арестовал 8 банковских счетов бывшего главы региона, открытых в том числе в Сбербанке, «Альфа-банке», «Челябинвестбанке», банке «Северный морской путь», а также наложил запрет на использование 8 объектов недвижимости: квартиру, гараж, парковочное место, земельные участки и нежилые помещения. Общая сумма арестованного имущества достигла трех миллиардов рублей.

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Сегодня адвокаты Юревича направили в президиум Свердловского облсуда, а также в Челябинской областной суд апелляционные жалобы с требованием пересмотреть ранее вынесенные постановления. Их повторное рассмотрение, по данным адвоката Игоря Трунова, состоится через неделю, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Юревичу инкриминируют получение взяток от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 миллионов рублей и челябинских предпринимателей в размере не менее 3,4 миллиарда рублей. По версии следствия, деньги Юревич получал за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство представителей. В ходе следствия по подозрению в посредничестве при получении взятки также был задержан директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Госдумы Андрей Чуркин.

Ко всему прочему, бывшего губернатора и экс-депутата Госдумы обвинили в подстрекательстве к клевете. По версии следствия, Юревич подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого замглавы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Челябинск, Юлия Димова

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