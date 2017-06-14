Чем дышат южноуральцы: 600 тысяч тонн вредных веществ в год + НМУ

За год в атмосферу Южного Урала было выброшено почти 600 тысяч тонн вредных веществ.

Как передает корреспондентРИА «Новый День», несмотря на наблюдаемую в последние годы поступательную тенденцию к снижению выбросов, ситуация с загрязнением воздуха по-прежнему непростая. Об этом сообщил руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников.

Так, в 2016 году в атмосферу области было выброшено 597 тысяч тонн вредных веществ (на 26 тысяч тонн меньше, чем в 2015-м). При этом климатической особенностью Южного Урала является то, что выбросы в регионе практически не рассеиваются. Поэтому чиновники Росприроднадзора особое внимание уделяют качеству атмосферного воздуха и соблюдению экологического законодательства южноуральскими предприятиями, заверил г-н Курятников. Даже перешли к применению рискориентированного подхода, не дожидаясь прямых указаний руководства. Итогом стало первое в России уголовное дело, возбужденное по факту загрязнения атмосферного воздуха. По словам чиновника, сейчас в стране расследуется всего два таких дела – второе в Омске.

Обычной практикой ведомства станет проведение внеплановых проверок соблюдения закона о защите воздуха на ведущих загрязнителях в городе в период неблагоприятных метеоусловий, сообщил Виталий Курятников. В Челябинске жесткому контролю будут подвергаться металлургический и электрометаллургический комбинаты, компания «Фортум» и «Мечел-кокс».

И хотя на законодательном уровне этот вопрос еще не урегулирован, у Росприроднадзора есть весомые аргументы в пользу постановки такой практики на системную основу. Например, история с Челябинской угольной компанией, разрабатывающей Коркинский разрез. Природоохранное ведомство уличило предприятие в некорректности проекта выбросов. Несмотря на категорическое отрицание этого факта самой компанией, в конечном итоге суд признал правоту представителей Росприроднадзора.

Правда, не ко всем предприятиям управление Росприроднадзора относится столь критически, как к Челябинской угольной компании. Например, к перспективе строительства в Сосновском районе Томинского ГОКа в ведомстве настроены, скорее, благосклонно.

Вопрос об ущербе экологии от деятельности Томинского ГОКа вызвал у чиновников растерянность, но, придя в себя, они начали рассуждать на философско-экономические темы

Правда, руководитель регионального управления Росприроднадзора почему-то забыл, что в случае с Томинским ГОКом закрывать ничего не нужно: комбинат еще не построен. Рассуждения же об оценке возможностей южноуральской экосистемы выдерживать последствия деятельности нового предприятия после признаний губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в том, что существующая система мониторинга качества атмосферного воздуха себя изжила, не выглядят достаточно убедительными. Ведь и губернатор, и чиновники Росприроднадзора признают, что до настоящего времени оценивается отрицательное воздействие каждого предприятия отдельно, а не в совокупности с аналогичным воздействием других предприятий.

Между тем, так называемый «сводный том», призванный учесть воздействие на качество воздуха всех предприятий Южного Урала, чтобы не возникало ситуаций, что у каждого хозяйствующего субъекта уровень выбросов не превышает ПДК, а в действительности в городе ПДК превышен в разы (как бывает сейчас), еще не составлен. Министерство экологии Челябинской области надеется получить его до конца года. Другими словами, на сегодня никто не может сказать, какой вклад внесет в экологию региона новое крупное предприятие. И почувствуют ли южноуральцы обещанное чиновниками улучшение качества воздуха или все усилия областных властей и промышленников будут сведены на нет, как только Томинский ГОК начнет работать.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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