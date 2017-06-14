И ни в чем себе не отказывайте: за год зарплата водителей «скорых» в Челябинске выросла на четыре рубля

Зарплата водителей челябинских «скорых» прибавила за год 4 рубля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Ленинского района Челябинска не выявила нарушений в начислениях заработной платы сотруднику «Челябмедтранса», водителю машины скорой помощи Валерию Филиппу, заявившему в мае нынешнего, что предприятию необходима помощь со стороны властей, в том числе в вопросе повышения зарплат.

После заявления надзорное ведомство провело проверку, но не нашло оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Так, по данным надзорного ведомства, средняя зарплата работникам «Челмедтранса» выплачивалась в 2015-2017 годах в размере не ниже установленной минимальной зарплаты в бюджетной сфере в Челябинской области (в 2017 году она составила 7 тысяч 650 рублей). Проводилась все это время и ее индексация. Так, если в 2016 году водители скорых в среднем получали 21 тысячу 630 рублей, то через год их зарплаты выросли аж на четыре рубля.

«Буду обращаться в Генеральную прокуратуру, – цитирует «Челябинск.ру» возмущенного водителя. – Проверку снова провели формально. Прокурор пишет, что зарплата в 2015 году составляла 24 тысячи 800 рублей, а в 2016-м – 23 тысячи 400. Снижение зарплаты – это уже нарушение закона. А индексация на четыре рубля в год – это же смешно!»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.06.17

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