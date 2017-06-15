Четверг, 15 июня 2017, 08:58 мск

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В Челябинске легковушка врезалась в трамвай

В Челябинске легковушка врезалась в трамвай

В Челябинске в час пик легковушка столкнулась с трамваем.

Как сообщили РИА в МУП «Служба организации движения», дорожная авария произошла сегодня в 7 часов 47 минут на улице Горького в районе Комсомольской площади. Водитель автомобиля, пересекая трамвайные пути, не уступил дорогу электротранспорту.

В результате происшествия никто не пострадал. Между тем, почти на час оказалось заблокировано движение трамваев №6, 8, 15, 18 и 22.

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По данным диспетчера МУП, в 8 часов 29 минут движение на данном участке полностью восстановлено.

Челябинск, Юлия Димова

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