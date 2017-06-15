Жительница Копейска, сбитая тепловозом, отсудила 450 тысяч рублей

Получившая травму на работе копейчанка отсудила 450 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Копейского городского суда, женщина требовала взыскать 1 миллион рублей с ООО «Челябинский литейно-механический завод» (ЧЛМЗ) и ОАО «Челябинский механический завод».

По словам копейчанки, в октябре 2015 года она переходила переходила нерегулируемый железнодорожный переезд на территории ЧЛМЗ, где работала. В это время ее сбил тепловоз, принадлежавший механическому заводу. Причинами несчастного случая на производстве, в частности, послужили нарушение машинистом тепловоза ОАО ЧМЗ требований инструкции по охране труда, предусматривающей передвижение маневренных составов по переездам с особой внимательностью и готовностью немедленно остановиться, а также нарушение со стороны пострадавшей, которая должна была пересекать пути в установленном для этого месте, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В ходе рассмотрения иска представитель работодателя копейчанки частично признал вину, второй ответчик требования женщины отверг. В итоге суд пришел к выводу о том, что женщине был причинен вред здоровью как со стороны работодателя, так и со стороны сторонней организации, владеющей на праве собственности источником повышенной опасности, удовлетворив иск частично. С ООО «ЧЛМЗ» взыскано 50 тысяч рублей, с ОАО «ЧМЗ» – 400 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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