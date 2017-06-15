В Челябинске налетчики с пистолетом отобрали у автомобилиста сумку с деньгами и золотом

В Челябинске полиция ввела план «Перехват» для поимки вооруженных грабителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло накануне днем на Бродокалмакском тракте. Неизвестные на машине перекрыли дорогу другому автомобилю, в котором ехал гражданин Армении. Угрожая пистолетом, налетчики отобрали у мужчины сумку с ценностями и скрылись.

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Пострадавший сообщил о нападении в дежурную часть. По предварительным данным, в похищенной сумке лежали золотые украшения, 25 тысяч долларов и около 1 миллиона рублей.

Как отмечают горожане в соцсетях, накануне вечером на выездах из Челябинска дежурили бойцы в касках и бронежилетах.

В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области факт совершения противоправных действий подтвердили, однако от каких-либо комментариев отказались. Удалось ли задержать преступников, на данный момент неизвестно. По факту случившегося проводится полицейская проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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