Южноуралец, сделавший из сигнального пистолета боевой, отделался условным сроком

Житель Трехгорного получил условный срок за незаконное изготовление оружия и боеприпасов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Трехгорный городской суд признал местного жителя виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Установлено, что южноуралец, работающий инженером на градообразуюшем предприятии, в период с декабря 2015 по апрель 2017 года, используя находящиеся в доме инструменты, изготовил из сигнального пистолета «МР-371» пистолет, пригодный к производству выстрелов, а также более 200 патронов из ранее приобретенных в Интернете свинцовых пуль, гильз травматического пистолетного патрона калибра 9 миллиметров и 7,62 миллиметра, снарядив их порохом и капсюлем-воспламенителем.

Часть изготовленных боеприпасов он хранил по месту своего жительства и в принадлежащем ему садовом доме, а часть патронов и изготовленный им самодельный огнестрельный пистолет носил при себе до момента обнаружении и изъятия сотрудниками полиции.

Изготовленное оружие и боеприпасы мужчина использовал лично для стрельбы по мишеням.

Суд признал южноуральца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев условно, с испытательным сроком в 3 года, со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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