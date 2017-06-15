Четверг, 15 июня 2017, 11:54 мск

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В Челябинской области пропал десятилетний школьник

В Челябинской области пропал десятилетний школьник

10-летний каслинец пропал, возвращаясь из библиотеки.

Как передает корреспондент РИА , об исчезновении сына в социальных сетях рассказала его мать.

По словам женщины, 10-летний Иван Котов отправился вчера утром на велосипеде в библиотеку. Там он взял книги и отправился домой, но домой он не вернулся.

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Ребенок был одет в оранжевую футболку и спортивные штаны. Мама школьника просит помочь найти сына. Все, владеющие необходимой информацией, могут позвонить по телефону 8-922-634-23-84.

Челябинск, Виктор Елисеев

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