Миасс накрыл вонючий туман: подожгли городскую свалку

В Миассе горела Васильевская свалка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зловонное облако повисло над городом накануне днем. Жители центральной части Миасса и окрестных поселков пожаловались на невыносимый запах гари в домах, проблемы с дыханием и головную боль.

Вскоре выяснилось, что источник возгорания – миасский полигон ТКО.

По данным пресс-службы городской администрации, площадь пожара составила более 50 квадратных метров. В связи с тем, что свалка загорелась со стороны леса, возникла угроза дальнейшего распространения огня.

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Ситуация осложнялась и тем, что городская свалка горела не вширь, а вглубь.

Напомним, в Миассе не первый год пытаются решить проблему переполненности городского полигона ТКО. По данным арендатора городской свалки, на сегодняшний день участок, используемый для складирования отходов с 1946 года, исчерпал свой лимит. Чтобы решить проблему, ООО «Эко-Сервис» предложил расширить участок для захоронения отходов, однако чиновники эту идею забраковали, заявив, что на свалке имеется достаточно места, и полигон может быть использован до полного закрытия в 2020 году. В свою очередь, обустроить новую свалку власти задумали в 15 километрах от черты города, недалеко от поселка Осьмушка. Это возмутило горожан: миасцы заявили, что новый полигон ТКО оставит город без питьевой воды – поблизости расположено Иремельское водохранилище. В настоящий момент горожане собирают подписи под обращением к президенту России и южноуральскому губернатору.

Что касается причин возгорания на Васильевской свалке, представители «Эко-Сервис» уверены, что полигон подожгли.

По данным директора Натальи Кориковой, такой случай произошел впервые за много лет: охранники обходят территорию свалки каждый час, в наличии всегда есть огнетушители, песок и вода.

При этом строго соблюдаются технологии складирования отходов и рекультивации отдельных участков полигона.

Челябинск, Юлия Димова

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