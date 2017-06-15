Южноуралец, заставлявший попрошайничать 8-летнюю дочь, пойдет под суд

В Челябинской области будут судить мужчину, заставлявшего дочь выпрашивать деньги у прохожих.

Как уже сообщало РИА «Новый День», о ребенке, стоявшем с протянутой рукой в магазинах Еманжелинска, в полицию сообщили горожане.

В ходе проверки выяснилось, что с сентября 2016 года по апрель 2017 8-летняя девочка выходила на улицу и просила подаяние по указке своего отца. Сам мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным и все полученные ребенком деньги спускал на алкоголь и сигареты.

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По факту вовлечения несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством на мужчину завели уголовное дело.

Ребенка забрали у отца и передали матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, после утверждения обвинительного заключения материалы дела направили в суд.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.06.17

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