Южноуралец, заставлявший попрошайничать 8-летнюю дочь, пойдет под суд

В Челябинской области будут судить мужчину, заставлявшего дочь выпрашивать деньги у прохожих.
Как уже сообщало РИА «Новый День», о ребенке, стоявшем с протянутой рукой в магазинах Еманжелинска, в полицию сообщили горожане.
В ходе проверки выяснилось, что с сентября 2016 года по апрель 2017 8-летняя девочка выходила на улицу и просила подаяние по указке своего отца. Сам мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным и все полученные ребенком деньги спускал на алкоголь и сигареты.
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По факту вовлечения несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством на мужчину завели уголовное дело.
Ребенка забрали у отца и передали матери.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, после утверждения обвинительного заключения материалы дела направили в суд.
Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 15.06.17
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