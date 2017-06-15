В трех районах Челябинска ограничили движение

В трех районах Челябинска на длительное время ограничат движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с работами по реконструкции теплотрасс, в Челябинске с сегодняшнего дня, 15 июня, ограничено и закрыто движение транспорта на нескольких улицах.

В Ленинском районе до 31 июля закрыто движение транспорта по улице Руставели и по улице Девятого мая. Ремонтные работы на проезжей части и под тротуаром от дома №5 до дома №8 по улице Руставели будут выполняться открытым способом.

В связи с выполнением работ открытым способом на проезжей части и на тротуаре от дома № 79-«а» по улице Сони Кривой до пересечения с улицей Энтузиастов, до 5 августа будет закрыто движение транспорта в Центральном районе по улице Сони Кривой, а также ограничено движение транспорта на пересечении улицы Сони Кривой с улицей Энтузиастов в южном направлении.

До 1 сентября ограничено движение транспорта в Курчатовском районе по Комсомольскому проспекту от улицы Красного Урала до улицы Чайковского в юго-восточном направлении.

Челябинцев просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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