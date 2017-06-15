«Повелся на деньги»: для экс-главы Кунашакского района запросили 15 лет «строгача» с многомиллионным штрафом

В Челябинской области завершается суд над бывшим главой Кунашакского района.

Как уже сообщал «Новый День», Вадиму Закирову вменяется ряд тяжких коррупционных преступлений – три эпизода получения взятки, столько же фактов злоупотребления должностными полномочиями и один эпизод мошенничества в особо крупном размере.

Чиновника задержали в апреле 2015 года по подозрению в растрате более 9 миллионов рублей при покупке непригодного здания под нужды лечебного учреждения в селе Большой Куяш, а также три дома в Кунашаке для детей-сирот стоимостью более 10 миллионов рублей.

Позднее к уголовному делу о злоупотреблении полномочиями добавилась еще одна статья – «Получение взятки».

По версии следствия, в мае 2010 года Закиров в обмен на квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей трудоустроил жителя Кунашакского района на должность замглавы администрации муниципалитета.

Следствие полагает, что районный глава также получил денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей за содействие в выполнении госконтрактов по строительству газопровода. Еще 2,5 миллионами рублей чиновник получил за покупку здания детского сада по завышенной стоимости. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела поступили в Кунашакский районный суд.

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Накануне в рамках начавшихся прений сторон выступил гособвинитель.

По данным старшего помощника районного прокурора Руслана Сабитова, по совокупности преступлений для экс-главы Кунашакского района запросили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также, по мнению прокуратуры, чиновник обязан выплатить штраф в размере 14 миллионов рублей и лишиться права занимать руководящие должности в органах власти сроком на 10 лет.

Выступая в суде, Закиров вину не признал, однако один из эпизодов получения взятки все же подтвердил, с сожалением добавив, что «повелся на деньги». Напомним, в декабре 2016 года экс-главу Кунашакского района выпустили из СИЗО, в настоящий момент Закиров находится под домашним арестом.

Челябинск, Юлия Димова

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