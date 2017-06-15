В Магнитогорске задержали бывшего начальника дорожно-строительного управления

Экс-руководителя дорожной отрасли Магнитогорска задержали силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший начальник МБУ «Дорожно-строительного управления Магнитогорска» Максим Безгодов допрашивается сотрудниками ФСБ и СКР.

Несколько дней назад чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию, но это не охладило интерес к нему со стороны силовиков.

Причина задержания Максима Безгодова пока не известна. Как пишет «Верстов.Инфо» со ссылкой на собственный , возможно, чиновник решил присвоить часть из 250 миллионов рублей, выделенных городу областными властями на ремонт и содержание дорог.

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По другой версии, у правоохранителей могут возникнуть и вопросы по ремонту улицы Кирова, по которой ежедневно добираются на ММК тысячи работников группы компаний. Как отмечают горожане, работы на участке были проведены максимально быстро и погодные условия этому совсем не способствовали. Естьвопросы и по укладке асфальта на улице Советской.

Челябинск, Виктор Елисеев

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