В Челябинске начался суд над футболистом, убившим родителей молотком

В Челябинске судят 20-летнего парня, обвиняемого в двойном убийстве с особой жестокостью.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло 11 июня 2016 года в квартире по улице Куйбышева. В тот вечер между хозяином жилища и его сыном произошел конфликт. По версии следствия, в ходе разборок 19-летний парень начал пинать отца и бить кулаками, затем схватил молоток и несколько раз ударил его по голове.

Вскоре от соседки вернулась мать семейства. Испугавшись, что женщина заявит в полицию, молодой человек также набросился на нее с молотком, три раза ударив по голове.

Чтобы скрыть следы преступления, нападавший поджег шкаф с одеждой и скрылся.

Впоследствии подозреваемого в тяжком преступлении задержали.

В отношении молодого человека, спортсмена и учащегося колледжа, возбудили сразу два уголовных дела – «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление» и «Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога».

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По данным пресс-службы Челябинского облсуда, в судебном заседании парень признался в убийстве родителей и поджоге квартиры, однако заявил, что не помнит, как все произошло.

Сегодня в суде прокурор огласила обвинительное заключение, также

были допрошены трое потерпевших и трое свидетелей из числа родственников и соседей убитых.

Выступавшие охарактеризовали молодого человека с положительной стороны, отметив, что юноша всерьез увлекался футболом, ездил на соревнования.

Они добавили, что с матерью у челябинца были хорошие отношения, а вот с отцом не сложились. Согласно показаниям свидетелей, довольно часто мужчина был груб с сыном, злоупотреблял спиртным. Судебное разбирательство продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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