Южноуралец обвинил Сбербанк в рейдерском захвате

Кыштымский предприниматель обвинил Сбербанк в преднамеренном банкротстве его бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмен из Кыштыма утверждает, что его намеренно подвели под банкротство, найдя покупателя на заложенное им в обеспечение кредита здание торгового комплекса.

В апреле 2014 мужчина взял в Сбербанке кредит на сумму 33,5 миллиона рублей, представив в качестве залога здание, оцененное в 50 миллионов рублей. Южноуралец успел выплатить 10 миллионов рублей основного долга и 15 миллионов рублей процентов, когда столкнулся с требованием о досрочном погашении оставшейся задолженности.

По словам предпринимателя, причиной стала переоценка стоимости залога, выполненная другом одного из сотрудников банка. По мнению оценщика, здание стоит лишь 14 миллионов рублей, а соответственно, не может обеспечить оставшуюся сумму основного долга. Потребовав досрочно погасить кредит, банк подало иск о признании клиента банкротом, который был удовлетворен. Более того, кредитное учреждение добивается банкротства поручителя южноуральца, выставив ему счет в 26 миллионов рублей.

Предприниматель уверен, что переоценка и последующее банкротство сделаны умышленно. «Должник может легко с ними рассчитаться по долгам, но это банку не нужно, – цитирует «Кыштым24» представителя бизнесмена. – Им нужны все его и поручителя активы. У должника по рыночным ценам товара на 27 миллионов. Здание магазина в 1 тысячу квадратных метров, торгового оборудования примерно на 3-4 миллиона, а также три автомобиля. Все это готовится к реализации».

«Сейчас мои кредиторы в суде оспаривают свои интересы, – рассказывает кыштымец. – Все имущество арестовано. Я уверен, что это было преднамеренное банкротство со стороны банка. Сначала нашелся покупатель здания, потом это началось: весь бизнес сейчас можно забрать за 20 миллионов».

В пресс-службе Сбербанка банкротство предпринимателя подтверждают, однако, настаивают на правомерности действий кредитного учреждения. По словам сотрудников банка, бизнесмен перестал вносить ежемесячные платежи. Схема реструктуризации кредита, предложенная Сбербанком, мужчину тоже не устроила. В результате кредитное учреждение было вынуждено потребовать признания индивидуального предпринимателя банкротом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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