Южноуральцы расхотели отдыхать в Сочи и Крыму: спрос упал в разы

В Челябинской области отмечается резкое падение спроса на внутрироссийские курорты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самые популярные маршруты текущего летнего сезона среди жителей Челябинской области обозначились еще в майские праздники. После снятия девятимесячного моратория на авиаперевозки в Турцию поток южноуральцев хлынул именно туда.

Отели Анталийского побережья с конца апреля были готовы принять первых туристов по ценам, вдвое ниже августовских, несмотря на то, что официально сезон стартует лишь 20 мая.

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По данным директора турагентства «Корас» Натальи Сахновой, в текущем году из Челябинска в Турцию еженедельно вылетает 13 рейсов. Правда, на ближайшие дни вылетов и свободных мест в турецких отелях уже не осталось. Забронировать номера пока еще можно на следующую неделю, однако наиболее востребованные гостиницы, скорее всего, будут заняты.

Эксперты отмечают, что туризм – непредсказуемый бизнес, и если в прошлом году южноуральцы повально отдыхали на «нашем юге», в этом сезоне количество поездок в Сочи и Крым уменьшилось в 10 раз.

Падение спроса представители турагентств объясняют, в том числе, неудобным графиком движения самолетов. В отпуск южноуральцам предлагают вылететь после обеда, фактически потеряв день отдыха, а обратно нужно вылететь рано утром, пережив бессонную ночь с детьми в аэропорту.

Однако главным преимуществом турецких курортов над российскими, по мнению туроператоров, остается невысокая стоимость перелета и проживания в гостинице. К примеру, чтобы добраться до Анапы, Сочи и Крыма южноуральцу необходимо выложить от 25 до 35 тысяч рублей, учитывая обратную дорогу. За эту же сумму турист сможет отдохнуть неделю, а то и больше на Анталийском побережье, не доплачивая за отель и питание.

Челябинск, Юлия Димова

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