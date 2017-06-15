Суровые нравы: челябинку с годовалым ребенком выгнали из маршрутки

В Челябинске водитель маршрутки отказался везти пассажирку с ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопиющий случай произошел в маршрутном такси №19.

Жительница Металлургического района решила уехать с годовалым малышом в Ленинский район. На остановке «Импульс» горожанка протиснула в салон прогулочную коляску, в которой спал ребенок, затем присела сама.

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Это вызвало негодование у водителя маршрутки. Мужчина начал кричать на женщину: все претензии сводились к тому, что коляска загораживает проход.

Сидевшие в салоне люди заступились за женщину, обвинив водителя в хамстве. Кто-то и вовсе предложил маршрутчику 100 рублей за «неудобных» пассажиров, однако тот не унимался.

Дошло до того, что водитель пригрозил вызвать полицию, если женщина тотчас же не покинет салон.

Возмущенные пассажиры пытались дозвониться в диспетчерскую фирмы-перезвозчика, однако там бросили трубку.

Не желая участвовать в разборках, мать с ребенком вышла из маршрутки в надежде уехать на другой. Однако это оказалось непросто. «Он позвонил своим коллегам с 19 маршрута. Мы еще долго стояли на остановке. Прошло три или четыре маршрутки этого номера, но ни одна не остановилась. В итоге женщине с ребенком одолжили денег на такси и она уехала», – цитирует «Телефакт» свидетелей инцидента.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.06.17

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