Путин вступился за челябинцев, страдающих от газовиков и нефтянников

Владимир Путин обещал помочь челябинцам, оказавшимся в ловушке законодательных новелл.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своей проблемой в ходе «прямой линии» с главой государства поделилась челябинка Светлана Романова.

«У меня есть садовый участок, я им пользуюсь с 1981 года, – рассказала женщина. – Там садовый дом, нарушения в строительстве не было. Рядом с участком проходит газопровод. В 2014 году сказали, что со 100 метров охранную зону расширили до 150 метров. В связи с этим нас обязали снести дома на участках за наш счет, без компенсации».

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Владимир Путин пообещал вмешаться в ситуацию, а заодно сделал общий вывод. «Это несправедливо. Закон надо изменить, – заявил президент. – Людей, которые там уже построились, нужно оставить в покое. Нужно не разрешать строить новые здания и сооружения, но тех, кто уже построился, трогать не надо. Я сделаю все, чтобы решение состоялось».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.06.17

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