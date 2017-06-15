Южноуральские работодатели чаще других заставляют сотрудников отдыхать без содержания

Челябинская область лидирует среди регионов с самой высокой долей работников, отправленных в отпуск без содержания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом квартале 2017 года 10,5% работающих южноуральцев побывали в неоплачиваемых отпусках. Таковы данные очередного Ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

При этом среднероссийский показатель остановился на уровне 6,5%.

Расположившаяся на втором месте антирейтинга республика Марий-эл достаточно серьезно отстала от Челябинской области: из общего числа работающих в регионе в отпусках без сохранения содержания побывали 9,2%. Республика Крым с показателем чуть выше 9% оказался на третьем месте.

Отметим, что лидерство Южный Урал сохраняет уже больше года. Так, по итогам первого квартала 2016 года Челябинская область занимала первое место антирейтинга с показателем в 11%. А по итогам четвертого квартала доля вынужденных отпускников выросла до 11,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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