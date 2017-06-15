Четверг, 15 июня 2017, 16:56 мск

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Недолго радовались: жару на Южном Урале сменят ливни и град

Недолго радовались: жару на Южном Урале сменят ливни и град

В Челябинской области объявили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, 16 июня по области пройдут дожди: местами – умеренные, в горах – сильные.

В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы, днем возможен град. При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

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При сильном ветре южноуральцам рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае выпадения обильных осадков желательно воздержаться от поездок на автотранспорте. Если ливень застал на улице, ни в коем случае нельзя спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

Челябинск, Юлия Димова

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