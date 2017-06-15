В Челябинской области появились больные клещевым энцефалитом и боррелиозом

В Челябинской области растет число заразившихся клещевыми инфекциями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по данным еженедельного мониторинга на 9 июня с жалобами на укусы паразитов в медицинские учреждения обратились 9 тысяч 224 жителя. Среди пациентов оказались 2 тысячи 349 детей (почти на 500 больше, чем за тот же период прошлого года).

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Кроме того, на Южном Урале выявлено 2 случая заболевания клещевым энцефалитом. При этом оба пациента не имели соответствующих прививок. Еще 5 человек подхватили боррелиоз.

Напомним, ранее сообщалось, что болезнь Лайма диагностирована у 2 жителей Миасса.

По последним данным, в лабораториях области исследовано более 2,5 тысяч кровососущих, из них 4,1% клещей инфицированы вирусом энцефалита, 11,3% – возбудителями боррелиоза.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.06.17

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