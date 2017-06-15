Четверг, 15 июня 2017, 16:55 мск

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Челябинск

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Челябинских детсадовцев скосила скарлатина

Челябинских детсадовцев скосила скарлатина

В дошкольных учреждениях Челябинска обнаружили стрептококковую инфекцию.

Как сообщили РИА в пресс-службе горздрава, 13 июня скарлатиной заболел один из воспитанников муниципального детского сада №393.

Пока ребенок находится на лечении, в группах проводятся карантинные мероприятия: проветриваются помещения, обрабатываются полы, мебель, посуда, игрушки. «Решение о закрытии дошкольного учреждения на карантин принимает Роспотребнадзор. Вероятно, такой необходимости нет: остальные дети продолжают посещать детский сад», – заявили в мэрии.

Чтобы не допустить распространение опасной инфекции, ежедневно в группе проводится осмотр воспитанников и сотрудников учреждения.

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Еще один случай заболевания скарлатиной зафиксирован в частном детсаду на северо-западе областного центра. На данный момент в группе, где заболел ребенок, введен карантин сроком на 7 дней. Малышей, не контактировавших с больным, пока оставили дома. Другие продолжают посещать детский сад под строгим наблюдением штатного медика.

Челябинск, Юлия Димова

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