Четверг, 15 июня 2017, 16:55 мск

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В Челябинской области поймали конокрада

В Челябинской области поймали конокрада

Чебаркульские полицейские задержали конокрада.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня ночью на пульт чебаркульской полиции поступил сигнал о краже двух домашних животных.

Из телятника хозяйства, расположенного в деревне Ступино, пропали десятилетняя лошадь с жеребенком. Ущерб хозяева оценили в 110 тысяч рублей.

В результате мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД «Чебаркульский» задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Пласта, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчина сознался, что похитил животных с целью сдать на убой. Лошадь и жеребенок изъяты и возвращены владельцу.

Следственным отделом МО МВД «Чебаркульский» по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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