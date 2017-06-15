В Челябинской области поймали конокрада

Чебаркульские полицейские задержали конокрада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня ночью на пульт чебаркульской полиции поступил сигнал о краже двух домашних животных.

Из телятника хозяйства, расположенного в деревне Ступино, пропали десятилетняя лошадь с жеребенком. Ущерб хозяева оценили в 110 тысяч рублей.

В результате мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД «Чебаркульский» задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Пласта, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчина сознался, что похитил животных с целью сдать на убой. Лошадь и жеребенок изъяты и возвращены владельцу.

Следственным отделом МО МВД «Чебаркульский» по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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