Ни себе, ни другим: на Южном Урале вырубают лес, где токуют глухари

Жители Кусинского района обеспокоены вырубкой деревьев в зоне обитания глухарей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гусеничная техника начала работать в районе села Пороги на горе Улары. Несмотря на то, возвышенность имеет скалистую структуру, на отдельных ее участках сохранились островки соснового бора. Именно их облюбовали в брачный период обитающие здесь глухари. Кроме того, на горе имеется единственный в районе черничник.

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Не разобравшись в особенностях местной флоры и фауны, лесорубы приступили к уничтожению деревьев.

Неравнодушные жители обратились в региональное отделение ОНФ, те связались с представителями местного лесничества, которые пообещали приостановить работы до выяснения всех обстоятельств. 16 июня специалисты намерены выехать на место и осмотреть токовища.

Кстати, о наличии горной дичи свидетельствует само название географического объекта. Топоним «Улар» переводится, как горная индейка – птица семейства фазановых.

Челябинск, Юлия Димова

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