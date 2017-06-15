Ни себе, ни другим: на Южном Урале вырубают лес, где токуют глухари

Жители Кусинского района обеспокоены вырубкой деревьев в зоне обитания глухарей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», гусеничная техника начала работать в районе села Пороги на горе Улары. Несмотря на то, возвышенность имеет скалистую структуру, на отдельных ее участках сохранились островки соснового бора. Именно их облюбовали в брачный период обитающие здесь глухари. Кроме того, на горе имеется единственный в районе черничник.
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Не разобравшись в особенностях местной флоры и фауны, лесорубы приступили к уничтожению деревьев.
Неравнодушные жители обратились в региональное отделение ОНФ, те связались с представителями местного лесничества, которые пообещали приостановить работы до выяснения всех обстоятельств. 16 июня специалисты намерены выехать на место и осмотреть токовища.
Кстати, о наличии горной дичи свидетельствует само название географического объекта. Топоним «Улар» переводится, как горная индейка – птица семейства фазановых.
Челябинск, Юлия Димова
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