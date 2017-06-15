Китай примет участие в строительстве ВСМ «Челябинск – Екатеринбург»

Китайская компания присоединилась к соглашению о строительстве ВСМ «Челябинск – Екатеринбург».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в рамках работы ЭКСПО-2017 в Харбине глава региона Борис Дубровский провел встречу с представителями Китайских железных дорог. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве по реализации проекта строительства ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» между ХП «Уральская скоростная магистраль» и China Railway Group Limited.

«Подготовка проекта строительства уральской ВСМ не стоит на месте. Учитывая, что эта магистраль интегрируется в перспективный высокоскоростной коридор Берлин – Москва – Астана – Пекин, потенциал ее использования огромен, – отметил губернатор. – Инвесторы из России и других государств это понимают и выражают заинтересованность в проекте. Нам же важно привлечь по-настоящему надежных партнеров, за которыми стоят опыт и репутация. Уверен, что в лице China Railway Group Limited мы встретили именно такого партнера, а сегодняшняя встреча послужит важным шагом на пути реализации проекта Уральской ВСМ».

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В пресс-службе губернатора отметили, что сотрудничество с китайской корпорацией будет вестись по ряду направлений, касающихся реализации проекта, таких как выбор необходимой инфраструктуры, разработка механизмов управления рисками в проекте, вопросов эксплуатации после строительства, возможности предоставления финансирования на реализацию проекта.

China Railway Group Limited (CREC) – крупнейшая по выручке в мире строительная компания по версии издания Engineering News-Record в 2015 году. Объём общих активов составляет около 100 млрд долларов, чистых активов – порядка 20,5 млрд долларов. В 43 дочерних организациях работает около 300 тысяч человек. Компания успешно построила более 90 тысяч километров железных дорог, из которых около 10 тысяч км – высокоскоростные. CREC работает в 90 странах мира и, в частности, через дочернее предприятие China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd (CREEC) участвует в консорциуме на проектирование ВСМ Москва – Казань.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.06.17

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