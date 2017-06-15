Проблему строительства Томинского ГОКа «засветили» в эфире «прямой линии» Владимира Путина

Противники строительства Томинского ГОКа пробились в эфир «прямой линии» президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обратиться к главе государства с просьбой запретить строительство в окрестностях Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината челябинцы готовились на протяжении всего шестидневного противостояния между сотрудниками охранного предприятия и активистами «Стоп-ГОК» на Томинском поле.

Было записано несколько видеообращений, отправлено множество смс-сообщений, некоторым даже удалось пробиться сегодня к телефонным операторам. В итоге задать вопрос Владимиру Путину в прямом эфире так и не удалось. Но на экране телетрансляции на несколько мгновений появилось одно из смс-сообщений активистов с текстом: «Строительство в Челябинске Томинского ГОКа губительно для жителей! У нас уже есть мертвый город Карабаш».

Это вдохнуло в противников Томинского ГОКа новые надежды. «Ура! Смс по Томинскому ГОКу показали в эфире», – написала одна из участниц группы «СТОП ГОК» в социальных сетях. «Не сдаемся, – поддержала ее другая участница. – Ну, не успел президент ответить на наш вопрос, но редакторы его пропустили, и спасибо большое!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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